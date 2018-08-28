Лимонов назвал отсутствие преемника Путина большим несчастьем и предрек «много крови»

Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов в интервью российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что видимого преемника у президента России Владимира Путина нет.



«Преемника у него нет. И в этом может быть даже большое несчастье всех нас», — заявил Лимонов.



Он также отметил, что в выборе преемника пойдут по пути наименьшего сопротивления. По его мнению, им станет «либо верный и испытанный [премьер-министр Дмитрий] Медведев, либо [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко». При этом он добавил, что через 50 лет в России будет «много крови» и «очень тяжело».

Ранее сообщалось, что Первый канал отменил выпуск передачи «Познер» с Лимоновым и объяснил перестройкой сетки вещания из-за чемпионата мира по футболу.