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Лимонов назвал отсутствие преемника Путина большим несчастьем и предрек «много крови»

13:29, 28.08.2018
Лимонов назвал отсутствие преемника Путина большим несчастьем и предрек «много крови»
Фото: commons.wikimedia.org / Svklimkin

Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов в интервью российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что видимого преемника у президента России Владимира Путина нет.

«Преемника у него нет. И в этом может быть даже большое несчастье всех нас», — заявил Лимонов.

Он также отметил, что в выборе преемника пойдут по пути наименьшего сопротивления. По его мнению, им станет «либо верный и испытанный [премьер-министр Дмитрий] Медведев, либо [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко». При этом он добавил, что через 50 лет в России будет «много крови» и «очень тяжело».

Ранее сообщалось, что Первый канал отменил выпуск передачи «Познер» с Лимоновым и объяснил перестройкой сетки вещания из-за чемпионата мира по футболу.

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