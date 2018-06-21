Перенос интервью Лимонова Познеру связан с ЧМ-2018 — Первый канал

Первый канал объяснил перенос передачи «Познер» с писателем Эдуардом Лимоновым перестройкой сетки вещания из-за чемпионата мира по футболу.

«Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами», — цитирует RNS пресс-службу телекомпании.

Отмечается, что сериалы были смещены с 21.30 на 23.00, а ночные программы, включая программу «Познер», в эфир до конца чемпионата выходить не будут.