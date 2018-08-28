Башкирский медиамагнат рассказал о причинах установки памятника Заки Валиди в Сибае

Башкирский медиамагнат Андрей Назаров рассказал о причинах установки памятника Заки Валиди в Сибае. Он отметил, что стал инициатором установки этого монумента.

«Потому что Валиди стоял у истоков образования Башкирской республики — до этого, как вы знаете, башкиры никогда не обладали своим государством, и только группа людей во главе с Валиди образовали тогда Башкирию», — сообщил Назаров во второй части интервью «Реальному времени».

Он отметил, что в Турции и Азербайджане Заки Валиди ценят как тюрколога.

Напомним, что Валиди считается неоднозначной фигурой в истории России и Башкирии. В разное время он сотрудничал с Белой армией, Красной армией. По некоторым данным, после отъезда в Турцию Валиди сотрудничал с нацистами.