Новости промышленности

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Арбитраж прекратил дело о банкротстве казанской «АК Русич»

12:36, 28.08.2018
Арбитраж прекратил дело о банкротстве казанской «АК Русич»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по банктротному иску Федеральной налоговой службы к ЗАО «Авиастроительная компания «Русич».

Информация о принятом судебном решении появилась в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в июле налоговая потребовала банкротства казанской компании из-за долга в 45,6 млн рублей. Ранее директора общества уже штрафовали на 200 тыс. рублей за неуплату налогов. При этом обжаловать решение суда ни одна из сторон не стала.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты