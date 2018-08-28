Арбитраж прекратил дело о банкротстве казанской «АК Русич»
Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по банктротному иску Федеральной налоговой службы к ЗАО «Авиастроительная компания «Русич».
Информация о принятом судебном решении появилась в картотеке арбитражных дел.
Напомним, в июле налоговая потребовала банкротства казанской компании из-за долга в 45,6 млн рублей. Ранее директора общества уже штрафовали на 200 тыс. рублей за неуплату налогов. При этом обжаловать решение суда ни одна из сторон не стала.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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