Арбитраж прекратил дело о банкротстве казанской «АК Русич»

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по банктротному иску Федеральной налоговой службы к ЗАО «Авиастроительная компания «Русич».

Информация о принятом судебном решении появилась в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в июле налоговая потребовала банкротства казанской компании из-за долга в 45,6 млн рублей. Ранее директора общества уже штрафовали на 200 тыс. рублей за неуплату налогов. При этом обжаловать решение суда ни одна из сторон не стала.