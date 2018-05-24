Директора казанского «АК «Русич» оштрафовали на 200 тысяч рублей за неуплату налогов

Авиастроительный районный суд Казани прекратил уголовное дело в отношении генерального директора казанского ЗАО «Авиастроительная корпорация (АК) «Русич» Александра Талова, который обвинялся в неуплате налогов на сумму свыше 40 млн руб.

Суд вынес данное решение из-за того, что Талов незадолго до рассмотрения дела полностью погасил налоговую задолженность. В результате гендиректору «АК «Русич» назначили выплатить в доход государства 200 тыс. рублей, передает «Коммерсант».

Обжаловать постановление ни одна из сторон не стала. В суде сообщили, что Александр Талов штраф оплатил.

Ранее гендиректору «АК «Русич» назначили штраф в 3 тысячи рублей за невыплату сотрудникам предприятия долгов по зарплате в размере 1 млн рублей. После вмешательства прокуратуры РТ работники получили свои деньги.