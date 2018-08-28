Избитую коллекторами артистку Пермского театра оперы и балета госпитализировали

Артистку хора Пермского театра оперы и балета Валерию Лебедеву, которую избили коллекторы, госпитализировали в больницу.

По словам девушки, она почувствовала себя плохо, поэтому ей снова пришлось обратиться к врачу. Пермячка призналась, что «ей становится хуже с каждым днем». Ранее медики зафиксировали у Лебедевой множественные ушибы мягких тканей, пишет интернет-издание «Вкурсе».

Напомним, инцидент произошел 15 августа. Пострадавшая рассказала, что неизвестные мужчины пришли к ней домой и искали некую Светлану, которая должна микрофинансовой компании деньги. Так и не найдя нужную женщину, коллекторы ушли на улицу.

Валерия начала снимать их на камеру, после чего мужчины набросились на нее и избили. Позже полицейские задержали одного их коллекторов.