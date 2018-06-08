В Перми построят уникальную инфекционную больницу за 5 млрд рублей

В Перми разработан проект для уникальной клинической инфекционной больницы.

Медучрждение разместят в Кировском районе, оно будет состоять из трех корпусов на 300 мест. Общая площадь составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Планируется, что возведение больницы пройдет в три очереди, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Проектирование и строительство нового объекта будет оплачиваться из краевого бюджета. Стоимость инфекционной больницы может достигнуть 5 млрд рублей. Здание планируют построить через три года.

По словам главы региона Максима Решетникова, в последние годы в России случаи проектирования подобных учреждений были единичными. Пермскому краю предстоит разработать и получить одобрение от госэкспертизы по уникальному в масштабах России проекту.

Ранее стало известно, что в Перми будут строить новую детскую поликлинику, которая сможет обслуживать 350 человек в смену.

Напомним, всего до 2021 года в Пермском крае предполагается построить 25 новых объектов здравоохранения. На эти цели из бюджета Пермского края предполагается направить 7 млрд рублей. Сейчас уже ведется строительство и проектирование 13 медучреждений, 8 из них — в Перми.