В России на развитие туризма до 2025 года планируют выделить более 4 млрд рублей

Власти намерены потратить более 4 млрд рублей на развитие туризма в России. Об этом сказано в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)»

Из этой суммы 2,5 млрд планируется выделить из федерального и региональных бюджетов. При этом на социальную рекламу о туризме в России по всему миру и внутри страны уйдет порядка 2,2 млрд рублей.

Еще 1,4 млрд рублей планируется потратить на различные туристские форумы, выставки и другие подобные мероприятия. Расходы на «создание конкурентоспособного цифрового контента» составят 402 млн рублей, пишут «Известия».

В процессе реализации федеральной программы планируется увеличить рост совокупного туристского потока по России на 28%.



Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу в России принес бюджету более 850 млрд рублей.