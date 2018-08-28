В России появятся правила платных экскурсионных полетов

Министерство транспорта РФ разработало единые правила для платных экскурсионных полетов.

Согласно проекту, обзорным полетом будет признан «полет на гражданских воздушных судах за плату в целях демонстрации возможностей авиационной техники или осмотра земной поверхности с высоты полета». Взлет и посадка будут производиться на одном аэродроме, а сам полет можно будет совершить в радиусе не более 50 км от него.

Пассажиры будут кататься на легких и сверхлегких самолетах и вертолетах вместимостью не более 19 человек. Полеты будут допустимы только при ясной погоде и в светлое время суток.

Также, по новым правилам, во время покупки билета на экскурсию пассажирам будет предлагаться возможность заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья от несчастного случая, передают «Известия».

Эксперты считают, что принятие простых и понятных правил может положить начало развитию малой авиации.