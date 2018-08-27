На аукционе продали карманные часы пассажира «Титаника» за $60 тысяч

На американском аукционе Heritage Auctions продали карманные часы русского иммигранта Синая Кантора, погибшего при крушении «Титаника». Их приобрели за $57,5 тысячи.

Кантор плыл на «Титанике» вместе со своей супругой Мириам. В результате трагедии последней удалось спастись, позже ей передали вещи мужа, в том числе и швейцарские карманные часы с серебряной крышкой. Их выставил на продажу родственник Кантора.

Как отмечает ТАСС, самым дорогим предметом с «Титаника» стала скрипка. Она принадлежала одному из участников оркестра, который играл на палубе лайнера, чтобы предотвратить панику среди пассажиров в момент крушения. Музыкальный инструмент был продан на аукционе в 2013 году за $1,45 млн.

Ранее сообщалось, что в России хотят снять свою версию «Титаника».