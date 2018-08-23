АСВ потребовало банкротства «Домашних денег»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало процедуру банкротства ООО Микрофинансовая компания «Домашние деньги».



Как следует из картотеки арбитражных дел, иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать компанию банкротом подал банк «Интеркоммерц», находящийся под управлением АСВ.

Компания задолжала «Интеркоммерцу» 2,7 млрд рублей, пишут «Ведомости». Всего «Домашние деньги» должны кредитным организациям под управлением АСВ 3,25 млрд рублей.

Накануне кредиторы попросили отложить банкротство.

Напомним, в 2016 году ЦБ нашел в «Интеркоммерце» «дыру» на 65 млрд рублей и потребовал признать банк банкротом. Ранее кредитная организация входила в топ-70 российских банков.