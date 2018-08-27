Зинченко продолжит карьеру в «Бетисе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко близок к уходу из клуба. Украинский футболист продолжит карьеру в «Бетисе», сообщает Sport24.ru информацию Sky Sports News.



По данным источника, сделка должна быть оформлена до пятницы. Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен арендовать игрока с правом последующего выкупа. «Манчестер Сити» хочет продать Зинченко, так как футболист не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что украинец отказался от перехода в «Вулверхэмптон».



Украинца Александра Зинченко раскрыли в ФК «Уфа», в который он попал из донецкого «Шахтера».

