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Дмитрий Черышев: «Прошу прощения за это поражение»

16:02, 27.08.2018

Будущий соперник «Уфы» в 1/16 финала Кубка России «Нижний Новгород» накануне проиграл первый свой матч в сезоне ФНЛ — 0:1 курскому «Авангарду».

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал этот результат:

— Игра оставила двоякое впечатление. Мы создали хорошие моменты и… сами привезли себе гол, после чего было очень трудно вскрывать массированную оборону соперника. Сегодня мы потеряли три очка и по игре, я считаю, не заслуживали поражения.

Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они на протяжении всего матча поддерживали нашу команду. Прошу у них прощения за это поражение. Мы делаем все, чтобы ребята поверили в себя, чтобы у нас был коллектив. Вчера на тренировке я заметил некоторую вальяжность при завершении атак, а сегодня именно это помешало нам в игре. И теперь у нас тишина в раздевалке…

СпортФутбол
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