Кондитерскую фабрику из Заинска обвинили в плагиате

Кондитерская фабрика «Акконд» обратилась в УФАС по Татарстану с жалобой на незаконное использование ООО «КФ «Заинский крекер» бренда «Птица дивная».

В Татарстане конфеты, которые в СССР выпускали под названием «Птичье молоко», производят под брендом «Птичка сладкая».

Как следует из сообщения УФАС по Татарстану, дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства из-за незаконного использования при осуществлении предпринимательской деятельности товарных знаков рассмотрят 29 августа.

Ранее сообщалось, что УФАС по РТ рассмотрит дело о незаконной передаче мэрией Казани земельного участка на Оренбургском тракте компании «Кан Авто» (владелец Александр Колесов) под автосалоны Renault и Nissan.