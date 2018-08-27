Кондитерскую фабрику из Заинска обвинили в плагиате
Кондитерская фабрика «Акконд» обратилась в УФАС по Татарстану с жалобой на незаконное использование ООО «КФ «Заинский крекер» бренда «Птица дивная».
В Татарстане конфеты, которые в СССР выпускали под названием «Птичье молоко», производят под брендом «Птичка сладкая».
Как следует из сообщения УФАС по Татарстану, дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства из-за незаконного использования при осуществлении предпринимательской деятельности товарных знаков рассмотрят 29 августа.
Ранее сообщалось, что УФАС по РТ рассмотрит дело о незаконной передаче мэрией Казани земельного участка на Оренбургском тракте компании «Кан Авто» (владелец Александр Колесов) под автосалоны Renault и Nissan.Происшествия Татарстан
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