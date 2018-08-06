Исполком Казани незаконно выделил сыну Колесова земли под «Кан Авто» — УФАС РТ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану рассмотрит дело о незаконной передаче мэрией Казани земельного участка на Оренбургском тракте компании «Кан Авто» (владелец Александр Колесов) под автосалоны Renault и Nissan.



УФАС по РТ в ходе мониторинга установил, что исполком Казани передал ООО «Кан Авто-4» земельный участок в аренду без проведения торгов. Дело по этому факту было возбуждено в апреле 2018 года, но отложено и по существу будет рассматриваться только 14 августа, передает РБК.

На указанном участке площадью 2,35 тыс. кв.м расположен дилерский центр «BRP КАН АВТО». Владельцем же ООО «Кан Авто-4» является компания «Карс Групп», принадлежащая Александру Колесову, сыну гендиректора Концерна радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Николая Колесова.

Отмечается, что в случае доказательства незаконного выделения участка, антимонопольщики могут добиваться и сноса автосалонов.