В Пензе пресекли деятельность финансовой пирамиды, нанесшей ущерб более 1 млрд рублей

Правоохранительные органы пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды, ущерб от деятельности которой составил свыше 1 млрд рублей. Мошенники действовали в шести регионах страны, а головной центр находился в Пензе.



Подозреваемые предлагали людям вкладывать свои деньги под предлогом получения высоких дивидендов — до 60% в год. При этом никаких действий для приумножения денег они не совершали, а выплаты делали из вновь поступивших средств. Деятельность организация вела с 2012 года. По предварительным данным, число пострадавших превышает 3 тыс., передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Ирину Волк.

«Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Четверо организаторов и активных участников преступной группы заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — отметила она.

Напомним, ущерб по уголовному делу Сберегательной компании «Наследие», признанной финансовой пирамидой, возрос до 622 млн рублей.