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Минобороны РФ досрочно передали первый в 2018 году полк С-400

12:46, 18.07.2018
Минобороны РФ досрочно передали первый в 2018 году полк С-400
Фото: ru.wikipedia.org / italy V. Kuzmin

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Министерству обороны России первый в этом году полк С-400 «Триумф». Церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Отмечается, что техника прошла успешные испытания на полигоне, пишет ТАСС.

«В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей», — сказал гендиректор концерна Ян Новиков.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

ПромышленностьОПК
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