Путин попросил не увеличивать тарифы для потребителей после реконструкции теплостанций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реконструкция теплостанций не должна отражаться на тарифах для потребителей.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода», — цитирует Путина с заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности «Интерфакс».



Для решения этой проблемы он предложил внести эталон ценообразования.

Ранее российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ, связанном с увеличением ставки НДС.