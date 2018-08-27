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Путин попросил не увеличивать тарифы для потребителей после реконструкции теплостанций

14:29, 27.08.2018
Путин попросил не увеличивать тарифы для потребителей после реконструкции теплостанций
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реконструкция теплостанций не должна отражаться на тарифах для потребителей.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карманы конкретным лицам, тем, кто принимает решения подобного рода», — цитирует Путина с заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности «Интерфакс».

Для решения этой проблемы он предложил внести эталон ценообразования.

Ранее российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ, связанном с увеличением ставки НДС.

ПромышленностьОбществоВластьЭнергетика
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