В Перми откроется офис компании «Яндекс»

«Яндекс» запустит коммерческий офис в Перми. Открытие должно состояться до конца 2018 года.

В компании пояснили, что их главная задача — помочь предпринимателям наиболее эффективно использовать рекламные инструменты, а также повысить отдачу от вложений в рекламу.

«Мы стремимся быть ближе к бизнесу наших клиентов в регионе», — передает интернет-газета «ТЕКСТ» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

На данный момент офисы поисковой системы и интернет-портала «Яндекс» находятся в 12 регионах помимо Москвы. В этом году компания планирует открыть до десяти новых офисов.

Напомним, в июле «Яндекс» запустил в Казани сервис по доставке еды.