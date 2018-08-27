В Оренбурге издали школьные дневники с напутствием мэра, арестованного за взятки

В Оренбурге напечатали школьные дневники с обращением арестованного главы города Евгения Арапова. Снимок опубликовал местный житель в социальных сетях.

В напутственных словах мэр желает школьникам хорошо учиться, стать профессионалом в своем деле, «духовно богатой личностью, шаг за шагом осваивая знания и умения». Арапов подчеркнул, что в жизни необходимо ставить цели и достигать их, чтобы потом «ими гордились родители, школа и родной город».





В городской администрации отметили, что идея печатать дневники с портретом мэра принадлежит предпринимателю Владимиру Ухову. Бизнесмен подтвердил, что занимается производством таких дневников, а также добавил, что подобные школьные дневники он также печатал в Чите, Самаре, Воронеже и Тамбове, передает Znak.com.

Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.