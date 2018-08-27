Новости экономики

13:20 МСК
Новости раздела
Экономика

В Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам

11:59, 27.08.2018
В Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам
Фото: commons.wikimedia.org / Константин Евстегнеев

Сегодня в Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня в течение нескольких минут клиенты Сбербанка могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Проблема коснулась менее 2% операций», — заявили в кредитной организации.

В пресс-службе Сбербанка также добавили, что сейчас системы банка работают в штатном режиме.

Напомним, что 15 августа сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». В течение нескольких часов клиенты не могли войти в приложение и выполнять платежи.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок