В Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам

Сегодня в Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня в течение нескольких минут клиенты Сбербанка могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Проблема коснулась менее 2% операций», — заявили в кредитной организации.



В пресс-службе Сбербанка также добавили, что сейчас системы банка работают в штатном режиме.

Напомним, что 15 августа сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». В течение нескольких часов клиенты не могли войти в приложение и выполнять платежи.