В Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам
Сегодня в Сбербанке произошел сбой в проведении операций по картам. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе банка.
«Сегодня в течение нескольких минут клиенты Сбербанка могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Проблема коснулась менее 2% операций», — заявили в кредитной организации.
В пресс-службе Сбербанка также добавили, что сейчас системы банка работают в штатном режиме.
Напомним, что 15 августа сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». В течение нескольких часов клиенты не могли войти в приложение и выполнять платежи.ЭкономикаБанки
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