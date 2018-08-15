В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Отмечается, что сбой произошел примерно в 19.00 мск. Большинство столкнувшихся с проблемами в работе сервиса пользователей (62%) отмечают, что не могут войти в приложение. Еще 26% не могут получить выписку по счету, 11% не могут совершить платеж со счета.

В кредитной организации около девяти часов вечера сообщили, что сбой устранен.

«Если у вас сегодня вечером «Сбербанк Онлайн» работал со сбоями, не беспокойтесь — наши специалисты уже все починили. Извините, пожалуйста, за неудобства» — говорится на странице банка в Twitter.



Напомним, что в конце прошлого года у Сбербанка наблюдались проблемы с проведением операций.