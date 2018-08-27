«Ак Барс» и «Авангард» претендуют на защитников Войнова и Емелина

Казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» претендуют на подписание контрактов с защитниками Вячеславом Войновым и Алексеем Емелиным. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс".

Причем оба клуба готовы пополнить свои составы не кем-то из них, а сразу двумя игроками.



Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Войнов последние три сезона провел в составе петербургского СКА, после чего решил не продлевать контракт и вернуться в НХЛ, откуда уехал из-за дела о домашнем насилии.

Суд Лос-Анджелеса 2 июля удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений, что позволило ему получить рабочую визу, однако НХЛ, согласно вчерашнему сообщению вице-президента лиги Билла Дэйли, до сих пор не сняла с Войнова дисциплинарных санкций.



Чемпион мира — 2012, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Емелин выступает в НХЛ с 2011 года. Последний сезон защитник провел в «Нэшвилле», клуб не предложил ему новый контракт.