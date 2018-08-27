В Казани построят новую школу за 583 млн рублей

На строительство школы на улице Рауиса Гареева в Казани из бюджета выделят 583,4 млн рублей. Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.



При этом указаны сроки строительства — около трех месяцев, до 31 декабря 2018 года. Всего в школе будет три этажа, а также четвертый технический этаж и подвал. В школе будет блок общественного питания на 456 посадочных мест, спортивный блок с бассейнами и спортзалами, парковка на 17 машин.

Ранее сообщалось, что школа в «Соловьиной роще» будет рассчитана на 1,2 тыс. учеников. Предполагается, что учебное заведение откроют к 1 сентября 2019 года. Подробнее о тендере и других наиболее интересных закупках в Татарстане — в обзоре «Реального времени».