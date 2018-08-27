В России протестировали экзоскелет, позволяющий стрелять из пулемета одной рукой

В России прошли успешные испытания экзоскелета с электромоторами, при помощи которого военнослужащий смог вести стрельбу из пулемета одной рукой. Об этом сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олег Фаустов.

По его словам, в будущем экзоскелет поможет военным переносить больше снаряжения и вооружения, а также быстрее двигаться и эффективнее выполнять боевые задачи, передает ТАСС.



При этом основной проблемой создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с нужными характеристиками, добавил Фаустов.

Ранее на форуме «Армия-2018»представили российский экзоскелет «солдата будущего». Он позволяет облегчить передвижение бойцов с грузами до 50 килограммов.