В России представили экзоскелет «солдата будущего»

Центральный НИИ точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал экзоскелет из углепластика. Военную новинку представили на форуме «Армия-2018».

«В демонстрационном центре «Ростеха» представлена экзоскелетная конструкция для экипировки «солдата будущего». Разработка уже прошла опытную апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердила высокую эффективность», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

При этом в компании не уточняют, в каких боевых действиях был проверен экзоскелет. Отмечается, что конструкция облегчает передвижения бойцов с грузами до 50 килограммов.

Ранее концерн «Калашников» представил электрический концепт-кар CV-1 на Международном форуме «Армия-2018».