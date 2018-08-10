Минздрав РФ назвал виды рака, которыми чаще всего болеют мужчины и женщины

Чаще всего мужчины болеют раком трахеи, бронхов, легких, а также предстательной железы. В прошлом году число таких впервые выявленных злокачественных новообразований составило более 49 тыс. и более 40 тыс. случаев соответственно.

Как пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ, женщины в России чаще заболевают раком молочных желез (70 тыс. случаев) и кожи (48 тыс. случаев).

Ранее сообщалось, что самым «больным» регионом в РФ стал Алтайский край.