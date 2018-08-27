МВД предлагает ускорить получение гражданства России

МВД предлагает расширить число граждан, имеющих право получить российское гражданство в ускоренном порядке. Соответствующими поправками ведомство предлагает дополнить статью 14 закона «О гражданстве РФ».



Новые правила позволят обратиться за получением гражданства РФ, «минуя стадию оформления вида на жительство». По подсчетам МВД, срок получения гражданства РФ «сократится с 1 года 8 месяцев до 8 месяцев», передает «Коммерсант».

Согласно поправкам, «иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство», смогут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ «в упрощенном порядке», без соблюдения условия ‎о сроке проживания».

Ранее агентство Bloomberg составило рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику. В список вошли десять государств, при этом восемь из них, по классификации МВФ, являются офшорными зонами.

