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Bloomberg составил рейтинг «торгующих» гражданством стран

23:25, 21.07.2018
Bloomberg составил рейтинг «торгующих» гражданством стран
Фото: pxhere.com

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику. В список вошли десять государств, при этом восемь из них, по классификации МВФ, являются офшорными зонами.

Первое место заняла Австрия — для того, чтобы получить паспорт этой страны, нужно вложить в местную экономику $23,7 млн. В пятерку также вошли Кипр ($2,3 млн), Мальта ($1,06 млн), Турция ($1 млн), Вануату ($226,5 тыс.), говорится на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что МВД упростит получение гражданства для иностранных специалистов.

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