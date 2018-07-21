Bloomberg составил рейтинг «торгующих» гражданством стран

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику. В список вошли десять государств, при этом восемь из них, по классификации МВФ, являются офшорными зонами.

Первое место заняла Австрия — для того, чтобы получить паспорт этой страны, нужно вложить в местную экономику $23,7 млн. В пятерку также вошли Кипр ($2,3 млн), Мальта ($1,06 млн), Турция ($1 млн), Вануату ($226,5 тыс.), говорится на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что МВД упростит получение гражданства для иностранных специалистов.