В Удмуртии появится образцовая поликлиника
На территории Удмуртии появится образцовая поликлиника. На совещании в Минздраве региона пилотной площадкой определена база Городской поликлиники №2.
Создание учреждения входит в приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Как передает пресс-служба Минздрава региона, проектом руководят производственная система «Росатома» и Федеральный центр организации первичной медико-санитарной помощи.
Ранее сообщалось, что власти Удмуртии возобновили строительство заброшенных поликлиники, детсада и двух школ.ОбществоМедицина Удмуртия
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