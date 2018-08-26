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В Удмуртии появится образцовая поликлиника

20:38, 26.08.2018
В Удмуртии появится образцовая поликлиника
Фото: pixabay.com

На территории Удмуртии появится образцовая поликлиника. На совещании в Минздраве региона пилотной площадкой определена база Городской поликлиники №2.

Создание учреждения входит в приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Как передает пресс-служба Минздрава региона, проектом руководят производственная система «Росатома» и Федеральный центр организации первичной медико-санитарной помощи.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии возобновили строительство заброшенных поликлиники, детсада и двух школ.

ОбществоМедицина Удмуртия
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