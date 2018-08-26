Грузовик врезался в поезд под Альметьевском

В Альметьевском районе Татарстана грузовик врезался в поезд на железнодорожном переезде.

Данных о пострадавших к настоящему времени нет. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, столкновение произошло на переезде «Шугуровский» в 15:20.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 19 человек и 6 единиц техники.

Ранее в Татарстане вылетел с трассы автовоз, перевозивший семь новых автомобилей Lada Granta и одну Lada 4х4.