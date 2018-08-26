Учалинский «Горняк» выиграл турнир в Оренбурге

Учалинский «Горняк», выступающий в Высшей хоккейной лиге и являющийся фарм-клубом «Автомобилиста» (Екатеринбург), добился победы на предсезонном турнире Кубка губернатора Оренбургской области.



В турнире приняли участие четыре клуба: «Южный Урал» (Орск), «Сарматы» (Оренбург), «Челмет» (Челябинск) и «Горняк» (Учалы).



На групповом этапе в трех матчах учалинские «шахтеры» одержали две победы (над «Южным Уралом» — 4:3 и «Сарматами» — 3:2) и потерпел поражение по буллитам от «Челмета». В финальном матче учалинцы в серии послематчевых бросков обыграли «Южный Урал» (1:0) и завоевали главный трофей турнира.