Прокуратура Марий Эл обнаружила оформленный на подставное лицо молокозавод

Прокуратура Марий Эл обнаружила нарушения при регистрации ООО «Параньгинский молокозавод» в ФНС. По данным надзорного ведомства, микропредприятие оформлено на подставное лицо.

«Установлено, что в августе 2017 года неизвестное лицо представило в инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Йошкар-Оле подложные сведения об учредителе и руководителе микропредприятия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство передало материалы проверки в следственные органы. По факту незаконного образования юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело.