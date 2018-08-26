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Прокуратура Марий Эл обнаружила оформленный на подставное лицо молокозавод

11:48, 26.08.2018
Прокуратура Марий Эл обнаружила оформленный на подставное лицо молокозавод
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Прокуратура Марий Эл обнаружила нарушения при регистрации ООО «Параньгинский молокозавод» в ФНС. По данным надзорного ведомства, микропредприятие оформлено на подставное лицо.

«Установлено, что в августе 2017 года неизвестное лицо представило в инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.Йошкар-Оле подложные сведения об учредителе и руководителе микропредприятия», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство передало материалы проверки в следственные органы. По факту незаконного образования юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

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