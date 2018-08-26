Власти Кировской области одобрили проект строительства молокозавода в Вятских Полянах за 120 млн рублей

ООО «Вятка-Нобель-Сыр» планирует к концу 2019 года построить в Вятских Полянах (Кировская область) молокозавод. Объем инвестиций в предприятие оценивается в 120 млн рублей.

Правительство региона подчеркивает, что участок под строительство уже выбран. Сейчас идет разработка проектной документации и технико-экономического обоснования проекта, сообщает пресс-служба областного кабмина.

Кроме частных инвестиций реализация проекта позволит привлечь деньги из Фонда развития моногородов на строительство очистных сооружений.

Новый молокозавод позволит создать 30 рабочих мест.

«Вятка-Нобель-Сыр» планирует получить статусы резидента промпарка и резидента ТОСЭР. В этом случае компания станет четвертым резидентом ТОСЭР «Вятские Поляны». Первыми в декабре 2017 года статус резидентов получили компании ООО «НУР» (производство алюминиевой литой посуды) и ООО «Высота 43» (производство лифтового оборудования и подъемных механизмов), в мае 2018-го статус был присвоен ООО «Стиплекс» (производство пенополистирола).