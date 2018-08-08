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Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

17:37, 08.08.2018
Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
Фото: archive.government.ru

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла первое место в президентском рейтинге на Украине.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», за нее готовы проголосовать 17,7% тех, «кто примет участие в голосовании».

Далее идут лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (10,7%), лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (8,5%), действующий глава Украины Петр Порошенко (8,3%), Владимир Зеленский (8%).

Опрос проводился с 20 июля по 3 августа.

Ранее Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

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