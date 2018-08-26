Министры обороны и внутренних дел Афганистана ушли в отставку — СМИ

В Афганистане покинули должности министр обороны Тарик Шах Бахрами и глава МВД Вайс Ахмад Бармак.

Как передает Reuters со ссылкой на источники в правительстве, также ушли со своих постов два высокопоставленных сотрудника службы безопасности.

Отмечается, что отставки всех четверых приняли в администрации президента страны Ашрафа Гани.

Ранее американские СМИ назвали Афганистан в числе тех стран, которые невозможно завоевать.