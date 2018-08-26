От рака скончался американский сенатор Джон Маккейн
Умер американский сенатор Джон Маккейн. Ему был 81 год.
Об этом сообщает Washington Post.
Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также бывшие американские лидеры — Джордж Буш-младший и Джордж Буш — старший, Джимми Картер и Барак Обама
Напомним, что год назад врачи выявили у Джона Маккейна рак мозга. Речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли. В этом году он отказался от лечения.
Справка
Джон Маккейн родился в 1936 году. Он является одним из последовательных критиков России на американской политической арене. Во время Вьетнамской войны провел в плену более пяти лет. Дважды принимал участие в президентских выборах. В первый раз уступил Джорджу Бушу-младшему на праймериз. Второй раз проиграл Бараку Обаме.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым