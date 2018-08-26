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От рака скончался американский сенатор Джон Маккейн

06:29, 26.08.2018
От рака скончался американский сенатор Джон Маккейн
Фото: commons.wikimedia.org / ВО Свобода

Умер американский сенатор Джон Маккейн. Ему был 81 год.

Об этом сообщает Washington Post.

Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также бывшие американские лидеры — Джордж Буш-младший и Джордж Буш — старший, Джимми Картер и Барак Обама

Напомним, что год назад врачи выявили у Джона Маккейна рак мозга. Речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли. В этом году он отказался от лечения.

Справка

Джон Маккейн родился в 1936 году. Он является одним из последовательных критиков России на американской политической арене. Во время Вьетнамской войны провел в плену более пяти лет. Дважды принимал участие в президентских выборах. В первый раз уступил Джорджу Бушу-младшему на праймериз. Второй раз проиграл Бараку Обаме.

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