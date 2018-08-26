От рака скончался американский сенатор Джон Маккейн

Умер американский сенатор Джон Маккейн. Ему был 81 год.

Об этом сообщает Washington Post.

Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также бывшие американские лидеры — Джордж Буш-младший и Джордж Буш — старший, Джимми Картер и Барак Обама

Напомним, что год назад врачи выявили у Джона Маккейна рак мозга. Речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли. В этом году он отказался от лечения.