Паспорт и рукописи песен Виктора Цоя выставят на аукцион

Советский паспорт музыканта Виктора Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей на улице Рубинштейна, передали на продажу в «Литфонд».



Владелец установил цену в 3,5 млн рублей на сайте Avito, но позже закрыл объявление. Гендиректор «Литфонда» заявил, что продавец связался с аукционным домом, чтобы передать предметы на торги.



«Самый неожиданный предмет — советский паспорт Цоя. Стартовая цена — 2,5 млн руб.», — приводит «Коммерсант» слова гендиректора аукционного дома Сергея Бурмистрова.



Отмечается, что владелец лотов в молодости общался с Виктором Цоем. Паспорт культового музыканта обнаружился за холодильником спустя несколько лет после смерти Цоя в 1990-м году.

Торги запланированы на 26 сентября.