«Единая Россия» об эмблеме партии на наркотиках: «Вот она, слава!»

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В «Единой России» с юмором восприняли сообщения о логотипе партии на брикетах с наркотиками, обнаруженных в Бельгии. Об этом заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко написал на своей странице в Facebook.



«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии „Единая Россия“, и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию», — говорится в сообщении.

Ревенко отметил, что посмеялся над этой историей.

Ранее сообщалось, что в порту бельгийского города Гент полицейские обнаружили почти две тонны кокаина в 1,9 тыс. пакетах. Отмечается, что на них был нанесен логотип «Единой России».