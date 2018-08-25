В бельгийском порту нашли две тонны кокаина с логотипом «Единой России» — СМИ

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В порту бельгийского города Гент полицейские обнаружили почти две тонны кокаина в 1,9 тыс. пакетах. Отмечается, что на них был нанесен логотип «Единой России».

Кокаин нашли в трёх контейнерах с грузом плитки из Бразилии. Его стоимость составляет приблизительно 100 млн евро (или 56 миллионов евро по рыночным ценам).

Прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело и ведёт поиск организаторов канала поставки, пишет TJ со ссылкой на иностранные СМИ.

Ранее в Аргентине сожгли кокаин, найденный в здании российского посольства.