«Нефтехимик» официально объявил о переходе на «финскую» площадку

Нижнекамский «Нефтехимик» на своей страничке в Twitter опубликовал фото новой площадки, установленной на домашней арене клуба в Нижнекамске.

«Готова новая площадка!» — сказано в официальном микроблоге команды.

Теперь «Нефтехимик» будет проводить домашние матчи на площадке финского размера (60 на 28 метров).

Большинство команд КХЛ выступают на площадках классических европейских размеров (60 на 30 метров). Однако нынешним летом целый ряд клубов перешел на «финские» размеры. В том числе казанский «Ак Барс» и подольский «Витязь».