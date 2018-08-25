Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» перейдут в Средиземное море

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» переходят из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

«Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне», — сказал он.

По данным Рулёва, в ходе перехода корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Эссен» выследил американскую подлодку в Средиземном море.

