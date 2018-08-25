Правительство лишило некоторых заключенных в СИЗО добавок к питанию

Правительство РФ лишило беременных, кормящих матерей и несовершеннолетних, находящихся в СИЗО и ИВС, дополнительных продуктов.

«Сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что это сделано на основании постановления правительства РФ № 471 от 18 апреля 2018 года», — приводит слова ответственного секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова «Коммерсант».

Согласно документу, ликвидируются «добавки к нормам питания». Ранее несовершеннолетние в сутки получали по 15 г масла и сыра и 10 г сахара, женщины — два куска хлеба, стакан молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г творога, горсть сушеных фруктов и яйцо.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ газете заявили, что «уже разработан и проходит межведомственное согласование проект приказа, который повышает нормы по питанию для указанных категорий заключенных до уровня норм по питанию, применяемых в колониях».

«Странно, что сначала снимают добавки, а затем разрабатывают приказ по повышению норм питания. Должно быть наоборот»,— прокомментировал это член СПЧ, председатель правозащитного комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин.



Ранее из тюрем вышли первые 167 осужденных, которым пересчитали сроки заключения.