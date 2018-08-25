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Google посчитал Чикатило «выдающимся» выпускником Ростовского университета

08:52, 25.08.2018
Google посчитал Чикатило «выдающимся» выпускником Ростовского университета
Фото: flickr.com

Поисковик от Google включил серийного убийцу Андрея Чикатило в число «выдающихся» выпускников Ростовского государственного университета. Внимание на это обратили пользователи одного из сообществ «ВКонтакте».

Также наравне с маньяком в этом списке находятся писатель Александр Солженицын, модель Виктория Лопырева, математик Виктор Глушков и т.д.

Как сообщает «РИА Новости», Чикатило, осужденный за убийство 53 человек и расстрелянный в 1994 году, учился на филологическом факультете РГУ и закончил его в 1970 году по направлению «Русский язык и литература».

Ранее в Google появились самоуничтожающиеся электронные письма.

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