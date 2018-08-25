В Google появились самоуничтожающиеся электронные письма
Для пользователей почты Google стала доступна функция отправки «самоуничтожающегося» электронного письма.
Теперь пользователи Gmail могут при отправке письма указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя, передает «Интерфакс».
Дату можно выставить от одного дня до пяти лет. Отмечается, что такие письма невозможно будет переслать другим людям, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.
Также Gmail ввел функцию редактирования уже отправленных писем для мобильных устройств.
Ранее сообщалось, что Google раскроет информацию о покупателях политической рекламы на платформе и суммах, которые они потратили.ТехнологииТелекоммуникации
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