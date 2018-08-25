В Google появились самоуничтожающиеся электронные письма

Для пользователей почты Google стала доступна функция отправки «самоуничтожающегося» электронного письма.

Теперь пользователи Gmail могут при отправке письма указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя, передает «Интерфакс».

Дату можно выставить от одного дня до пяти лет. Отмечается, что такие письма невозможно будет переслать другим людям, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.

Также Gmail ввел функцию редактирования уже отправленных писем для мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что Google раскроет информацию о покупателях политической рекламы на платформе и суммах, которые они потратили.