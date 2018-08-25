В ГИБДД представили новые водительские права с микрочипом
В ГИБДД России впервые представили новые водительские права с микрочипом.
Так, как сообщает «Коммерсант», на передней стороне документа в правом нижнем углу появится значок руля. Надпись RUS будет нанесена специальным защитным слоем, а на задней стороне прав в левом верхнем углу появится QR-код.
Также планируется продублировать надпись «Водительское удостоверение» на английском и французском языках.
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