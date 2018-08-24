Минспорт РФ предложил не считать легионерами спортсменов из Белоруссии

Министерство спорта России предлагает перестать считать легионерами белорусских спортсменов. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе, подписанном министром спорта Павлом Колобковым, говорится, что предложение касается футбола, хоккея, баскетбола, гандбола, волейбола, регби, водного поло, хоккея с мячом и хоккея на траве.

В настоящее время в чемпионате России по футболу действует ограничение на участие иностранцев в формате «6+5» — 6 российских игроков и 5 легионеров одновременно на поле. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) российские команды могут выпускать на лед не более пяти иностранных игроков одновременно.

