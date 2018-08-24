Васильева о ситуации с иностранными языками в школах: «Все плохо у нас»

Российские школьники не готовы к сдаче обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Такое мнение выразила министр просвещения Ольга Васильева на августовском педсовете в Пскове.

Она напомнила, что с 2020 года иностранный язык станет обязательным экзаменом в пилотных регионах, а с 2022 года — во всех школах. При этом Васильева подчеркнула, что «готовности к этому нет».

Она также добавила, что самое большое количество вакансий в школах — педагоги иностранных языков.

«Я считаю, что он должен быть инструментом общения, письма. Все плохо у нас с иностранными языками», — цитирует Васильеву «Интерфакс».

