«Ак Барс» Банк презентовал финансовую экосистему для образовательных учреждений

Экосистему презентовали президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову на совещании работников образования и науки в Кукморском муниципальном районе.

В финансовую экосистему для образовательных учреждений входят такие сервисы, как «Карта школьника» (6+), интегрированная с системой контроля доступа и оплаты, оперативное управление счетами с помощью приложения «Ак Барс Онлайн» 3.0 (6+), транспортное приложение (6+), система лояльности, удобные цифровые сервисы для учеников и родителей.

Сервисы уже работают в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске. Проект готов к массовому внедрению в школы, училища, вузы и кампусы любых городов.

Следующий этап развития экосистемы для образовательных учреждений — это биометрическое решение нового поколения на основе распознавания лиц, которое также было представлено на мероприятии. «Решение способствует развитию концепции безбарьерной среды и росту проникновения безналичных платежей», — уверен Дамир Галиев, руководитель проектного офиса инновационного развития «Ак Барс» Банка.

Также банк презентовал «Комплект первоклассника» — образовательный республиканский проект, направленный на изучение двух государственных языков Республики Татарстан. Каждый год первоклассники республики на линейке первого сентября получают в подарок от банка книгу и мультимедийную игру на двух языках. Тематика ежегодно меняется — история, культура, наука, современные технологии и многое другое. В этом году дети получат образовательные комплекты «Путешествие в страну Экологию» (6+).

ПАО «АК БАНК» БАНК

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