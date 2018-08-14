«Татнефть» рекомендовала направить на дивиденды 70 миллиардов рублей за полгода

Совет директоров ПАО «Татнефть» в ходе заочного заседания рекомендовал выплатить 70 млрд рублей дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.



«Утвердить дивиденды по итогам первых 6 месяцев текущего года в размере 30 руб. 27 коп. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию Компании (3027% от номинальной стоимости), что составляет около 75% от чистой прибыли по РСБУ за отчетный период», — говорится в сообщении «Татнефти».

Соответствующее решение может быть принято на внеочередном общем собрании акционеров 28 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» может выплатить по итогам первого полугодия 20,18 рубля за акцию.