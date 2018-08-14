«Татнефть» рекомендовала направить на дивиденды 70 миллиардов рублей за полгода
Совет директоров ПАО «Татнефть» в ходе заочного заседания рекомендовал выплатить 70 млрд рублей дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года.
«Утвердить дивиденды по итогам первых 6 месяцев текущего года в размере 30 руб. 27 коп. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию Компании (3027% от номинальной стоимости), что составляет около 75% от чистой прибыли по РСБУ за отчетный период», — говорится в сообщении «Татнефти».
Соответствующее решение может быть принято на внеочередном общем собрании акционеров 28 сентября 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Татнефть» может выплатить по итогам первого полугодия 20,18 рубля за акцию.ПромышленностьНефть Татарстан
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